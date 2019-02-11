طقس بارد ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت، في وقت سابق اليوم، حالة من التقلبات الجوية تشهدها معظم مناطق المملكة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأشارت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أن التقلبات الجوية تتسم بأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وكتلة باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وحول شدة الأمطار التي هطلت على المملكة، أوضحت الأرصاد أن الخفجي سجلت أعلى كمية أمطار بلغت (25.2 ملم) فيما سجلت مطار تبوك أقل كمية وبلغت (0.01)؛ وذلك من الساعة الـتاسعة صباح أمس الأحد حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن بعض مناطق المملكة شهدت حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الماضية، أدت إلى جريان سيول، خاصةً في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، وأسفرت عن حالتي وفاة.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، استمرار فرق إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة، في عمليات التنظيف من التلوث النفطي لشاطئ الشعيبة الذي تمثل في ظهور بقعة زيت بطول 300 متر وعرض نصف متر، واتضح أنه زيت محركات خلفته إحدى الوسائط البحرية العابرة المجهولة.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الثلاثاء، كالتالي: