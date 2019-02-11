حريق في جبل جرهم بحي المنصور والدفاع المدني يباشر إخماده

اندلع حريق في منزل شعبي بقمة جبل جرهم في حي المنصور بالعاصمة المقدسة، وباشرت فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثانية و30 دقيقة ظهرًا، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمه جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور.

وتابع الشريف، تبيَّن أن النيران اشتعلت في منزل شعبي مكون من دور واحد يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة ودون حدوث أي إصابات، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، تنسيقًا مع الجهات المعنية.

يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن سلامة المنازل من الحرائق، تشمل إنشاء غرفة جمع القمامة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة لزمن لا يقل عن أربع ساعات، ويشترط أن يكون بابها مقاومًا للحريق بنفس الدرجة ويغلق تلقائيًا، فضلًا عن وجود أنبوب مصنوع من مادة غير قابلة للحرق، وذي مقاومة لفعل الحريق لمدة ساعتين على الأقل.

وتشترط المتطلبات العامة للخدمات الهندسية للحماية من الحرائق، تخصيص مصعد أو أكثر لخدمة رجال الدفاع المدني، عندما يزيد ارتفاع المبنى عن 28 مترًا، على أن يجهز مفتاح خاص لمصعد الحريق؛ للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث، ويحفظ في علبة مقفلة مثبتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، ويوضع في مكان مناسب بالطابق الأرضي، على أن يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البناء بالتيار، ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث.

وتُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيس، ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة، وتتضمن هذه الإجراءات وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني.