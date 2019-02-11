أمانة الطائف تدعو المنظمين للمشاركة في مهرجان الورد الطائفي الـ15

أعدت أمانة الطائف، اليوم الاثنين، كراسة الشروط والمواصفات لإقامة مهرجان الورد الطائفي في دورته الخامسة عشرة، التي تقام العام الجاري؛ وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الفعالية الرئيسية لمهرجان الورد الطائفي، ستقام في منتزه الردف، بالإضافة إلى 3 مواقع للفعاليات المصاحبة، وتشمل المنطقة التاريخية بوسط الطائف، ومنتزه الملك عبدالله بالنسيم، وحديقة الفيصلية بالحوية.

وقدمت الأمانة الدعوات للمنظمين الراغبين في إقامة المهرجان الذي ينطلق في 4 أبريل المقبل، وتستمر فعالياته على مدى أسبوعين، إلى تقديم العروض والعطاءات خلال الفترة المحددة؛ حيث سيتم تخصيص مواقع لمزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائفي ومواقع للقطاعات الحكومية المشاركة بالمهرجان، كما ستقام فعاليات مصاحبة جاذبة، وستضطلع الأمانة بتعزيز الفعاليات المميزة، ودعم الخدمات والمرافق في مواقع إقامة الأنشطة المصاحبة.

وقال أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، إن الأمانة لن تدخر وسعًا لإنجاح المهرجان الذي يعد من أهم الفعاليات السياحية بالمنطقة، ويدعم الإنتاج الزراعي المحلي، وستتعاون مع كافة الشركاء والمستثمرين للارتقاء بمهرجان الورد للعام الحالي وتطوير فعالياته، بما يتناسب ومكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة وعريقة بالمملكة.

ويأتي التوسع في مهرجان الورد الطائفي بدورته الجديدة بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية، وانعكاسه الإيجابي على الحراك السياحي والاقتصادي بالمحافظة، بما يحقق توزيع الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة لتمكين الأهالي والسياح من مواكبة المهرجان وبرامجه المختلفة.

يذكر أن مهرجان الورد يقام سنويًّا، وبدأ في عام 1426هـ، ويجذب الآلاف من الزوار لمشاهدة الورد الطائفي والتعرف على طريقة صناعة منتجات الورد المختلفة.

وتضم الطائف أكثر من 860 مزرعة للورد ونحو 36 معملًا للورد، معظمها في (الهدا والشفا)، ويبلغ إنتاجها السنوي من الورد نحو 500 مليون وردة. وينتج مشتل أمانة الطائف أكثر من 40 نوعًا من مختلفًا من الزهور، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بأكثر من مليون شتلة.

وفي الدورة الماضية من مخرجان الورد الطائفي الـ14، تم استحداث عدد من المسابقات للترويج للمهرجان، مثل مسابقة الورد في عيون التشكيليين، ومسابقة لأفضل مزرعة ورد، ومسابقة الورد في عدسات الفوتوغرافيين، ومسابقة شاعر الورد، وبطولة الورد لكرة القدم.

إضافة إلى إقامة فعاليات أخرى على مسرح الردف، كالمسابقات، وعروض الفرق الشعبية وأمسيات الورد الشعرية والفنية، إضافة إلى العروض المسرحية.