طائرة القوات البحرية تنقذ مريضة قلب بجازان

تمت الاستعانة بطائرة للقوات البحرية في منطقة جازان، اليوم الاثنين، لنقل مريضة بالقلب إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت صحة جازان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه تم بنجاح إسعاف مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة، ونقلها من مستشفى فرسان العام إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، بواسطة الإسعاف العمودي بالتعاون مع القوات البحرية بجازان.

وأشارت صحة جازان، إلى أن عملية نقل المريضة المسنة، من جزيرة فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، استغرقت 45 دقيقة فقط.

من جهة أخرى، كرّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، المواطن عبيد الحربي «ممرض»، الذي شارك في مباشرة حالة إسعافية بمهرجان الجنادرية.

ووجَّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، الشكر والتقدير، للحربي، على ما بذله من مساعدة وخدمة إنسانية تدل على أصالة المواطن السعودي.

وقدم الحربي مساعدة لأحد فرق العناية الطبية المشاركة بمهرجان الجنادرية 33 لحالة توقف قلب وتنفس، وتقديم الإنعاش القلبي مع الفرقة حتى تم إيصال المريض لأقرب منشأة صحية.

وأكد المواطن الحربي، أن ما قام به كان سيقوم به أي شخص لديه خبرة في العمل الإسعافي وممارس صحي أو تلقى دورات تؤهله أن يقدم مثل هذه المساعدة، مشيدًا بما تقوم به الفرق الإسعافية من عمل إنساني يستحقون عليه كل الثناء، موضحًا أنه تشرّف بالمشاركة معهم في هذا العمل الإسعافي.

وكان فريق متخصص بقسم جراحة المسالك البولية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، تمكن من إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر؛ حيث كان يعاني من استسقاء كُلوي وانتفاخ متزايد في البطن؛ نتيجة تشوه خلقي في حوض الكلية اليسرى.

واستقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية حالة الشاب، الذي تبين مُعاناته من وجود استسقاء كُلوي ضخم في الكلية اليسرى التي فقدت وظيفتها تمامًا؛ وقام الفريق الطبي بوضع خطة العلاج بإشراف استشاري جراحة مناظير المسالك البولية الدكتور محمد أبو هرفيل، واستشاري مناظير المسالك البولية الدكتور أنمار ناصر، والفريق الطبي المرافق.

وتقرر إجراء تداخل بالمنظار الجراحي لاستئصال الكلية والتي كانت تحتوي على عشرة لترات من السوائل وتملأ تجويف البطن، وتمت إزالة الكلية عن طريق شق جراحي لا يتجاوز ثلاثة سنتيمترات، تكللت معها العملية بالنجاح التام، وخرج المريض من المستشفى بعد يوم واحد من إجراء العملية.