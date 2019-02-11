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بث مباشر.. ولي العهد يصل رابغ لافتتاح ميناء الملك عبدالله

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بث مباشر.. ولي العهد يصل رابغ لافتتاح ميناء الملك عبدالله
فريق التحرير
6 جمادى الآخر 1440 /  11  فبراير  2019   09:48 م

وصل قبل قليل، ولي العهد الأمير إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ لافتتاح ميناء الملك عبدالله.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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