بث مباشر.. ولي العهد يصل رابغ لافتتاح ميناء الملك عبدالله

6 جمادى الآخر 1440 / 11 فبراير 2019 09:48 م وصل قبل قليل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ لافتتاح ميناء الملك عبدالله.

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