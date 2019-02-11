أمير الكويت: مواقف الملك فهد تجسدت في أصعب المحن التي مرت على بلادنا

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إن مآثر ومواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، تجسدت في أصعب المحن التي مرت على الكويت.

وأشار أمير الكويت إلى أن تلك المواقف ستبقى خالدة في التاريخ والأذهان، وستذكرها الأجيال، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بلاده بالمملكة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، اليوم الاثنين؛ الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمراء والوفد المرافق لهما بمناسبة حفل افتتاح فعاليات معرض «الفهد.. روح القيادة»، المقام بدولة الكويت؛ حيث تم إهداء الشيخ صباح هدية تذكارية بهذه المناسبة.

كان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، افتتح اليوم، النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، وأوبريت «أخوة راسخة»، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

حضر الافتتاح (بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مركز المؤتمرات) بالكويت، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز (نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية رئيس اللجنة العليا للمعرض) والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز.

وتفقد ولي عهد الكويت المعرض، ثم استمع إلى شرح من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض، عن محتويات المعرض التفاعلي، الذي يستعرض سيرة الفهد منذ ولادته حتى وفاته.

وخلال الفعاليات، تُعرض مجموعة من المقتنيات الشخصية، والأوسمة، والأوشحة التي تقلدها الملك فهد، بجانب وثائق رسمية ومخطوطات عدة، وأفلام وثائقية، و1000 صورة، بعضها ينشر للمرة الأولى.

وأعرب الأمير محمد بن فهد (خلال كلمته في حفل الافتتاح) عن الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على رعايته المعرض، وحرصه على استضافة بلاده هذه المناسبة الغالية، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح حجم ما يربط المملكة ودولة الكويت من وشائج، وما كان يربط الملك فهد بن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت من علاقة وثيقة ترجمت في أكثر من ميدان.

ونقل الأمير محمد بن فهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وشعب المملكة، منوهًا باختيار دولة الكويت محطة خارجية أولى لهذا المعرض؛ لعمق العلاقات بين البلدين.

وتابع: «العلاقات التاريخية التي تربط المملكة ودولة الكويت منذ عهد الملك المؤسس، والشيح مبارك بن صباح الصباح، وحتى عهد خادم الحرمين وأمير دولة الكويت؛ نموذج فريد لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الشقيقين».

وأضاف: «من دواعي السرور أن يقام هذا المعرض بهذا المركز الثقافي الذي يحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا في المملكة وعليكم كذلك في الكويت، وهو اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يكِنّ للمملكة وشعبها كل محبة وتقدير، وجمعته مع الملك فهد علاقات طويلة منذ التحاقهما بالعمل الحكومي والسياسي».

وأعرب عن شكره الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على افتتاحه النسخة الرابعة من معرض «الفهد.. روح وقيادة»، كما شكر مسؤولي ومنسوبي مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على جهودهم المبذولة لإنجاح المعرض وفعالياته المصاحبة.