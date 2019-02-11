بالفيديو... ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبد الله

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الاثنين، إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في محافظة رابغ لافتتاح ميناء الملك عبد الله، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمركز ثول في محافظة جدة.

وتداولت مواقع سعودية لحظة وصول ولي العهد السعودي، إلى رابغ لافتتاح الميناء.

وقبل دخوله القاعة التي سيتم خلالها إعلان تدشين الميناء، تفقد الأمير محمد بن سلمان نموذجا لها.

​وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن تأسيس ميناء الملك عبد الله جاء: "استنادا إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة العربية السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، الذين يشهد عددهم نموا متسارعا ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية".

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ويقع ميناء الملك عبد الله في منتصف الساحل الغربي على البحر الأحمر داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على بعد 90 كيلو مترا إلى الشمال من جدة، ثاني أكبر مدن المملكة. ويشكل ميناء الملك عبد الله عنصرا أساسيا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة.

ويمتاز ميناء الملك عبد الله بموقع استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.