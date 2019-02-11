السعودية اليوم / دول الرباعية الاقتصادية تعقد اجتماعًا لمناقشة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من كل من: المملكة العربية

وأوضح السفير آل جابر، أن الاجتماع جرى على مستوى سفراء الدول الرباعية المتمثلة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وبين أن الاجتماع تناول الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك استقرار الريال اليمني، وكيفية تحسين مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات، سواء كانت من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني.

وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحًا أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات، على المستوى الفني أو على مستوى السفراء، لمتابعة الوضع الاقتصادي في اليمن، ودعم الوضع الإنساني في اليمن.

//انتهى//

22:32ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من كل من: المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، اجتماعًا في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، جرى خلاله بحث آليات مناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن.وأوضح السفير آل جابر، أن الاجتماع جرى على مستوى سفراء الدول الرباعية المتمثلة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.وبين أن الاجتماع تناول الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك استقرار الريال اليمني، وكيفية تحسين مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات، سواء كانت من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني.وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحًا أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات، على المستوى الفني أو على مستوى السفراء، لمتابعة الوضع الاقتصادي في اليمن، ودعم الوضع الإنساني في اليمن.//انتهى//22:32ت م0281

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