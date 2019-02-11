السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة رفحاء

رفحاء 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة رفحاء، والتي يبلغ عددها 56 مشروعًا، وتقدر قيمتها بنحو 373 مليون ريال وتشمل مشروعات بلدية، وكلية التقنية للبنين، والشؤون الإسلامية، وإدارة التعليم، وخدمات المياه والخدمات الصحية وجمعية رؤوم .ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته بمناسبة التدشين باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها .وقال سموه: لقد هيأ الله لهذه البلاد من سبل الخير والنماء التي من نتاجها تدشين هذه المشاريع التنموية الكبيرة بمبلغ (373) مليون ريال، مهنئًا سموه المواطنين في هذا الجزء الغالي من بلادنا، وحاثًا القائمين على هذه المشروعات على توفير الجودة والإتقان في هذه المشاريع حتى يتم تنفيذها على الوجه الأكمل و متمنيًا للجميع دوام التوفيق.ولدى وصول سموه لمقر الاحتفال في قاعة الاحتفالات الكبرى افتتح معرض المشاريع البلدية والخدمية، ثم تجول سموه داخل المعرض وناقش المشروعات ،كما اطلع سموه على مخططات المشاريع.بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور سعد المضياني كلمة الأهالي التي عبر فيها باسم أهالي محافظة رفحاء عن تقديرهم لسموه على هذه الزياره متلمسًا ومتفقدًا أحوالهم ، داعين الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.ثم استمع الجميع لقصيدة شعرية نالت استحسان الجميع.أثر ذلك قدم أوبريت وطني ، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن المشاريع التنموية في المحافظة.عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الطلاب والطالبات المتميزين في المحافظة، و تسلم سموه إهداء من أهالي المحافظة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.// انتهى //22:30ت م0279