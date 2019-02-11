انت الان تتابع تفاصيل خبر القتلة بقبضتها.. لماذا تتهرب السعودية من كشف مكان جثة خاشقجي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 09:49 مساءً - لم يتبقَّ من خيوط جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، على يد فريق اغتيال سعودي متخصص، سوى مكان جثته التي ستكشف للعالم طريقة قتله بالتحديد، بعد تشريح المختصين إياها.

وبعد 18 يوماً من إنكار السلطات السعودية مسؤوليتها عن قتل خاشقجي، أقرت بعملية القتل، ولكن خرجت للعالم بروايات لم يصدّقها؛ إذ زعمت أنه قُتل بعد شجار واشتباك بالأيدي مع سعوديين داخل القنصلية، بعد أيام من الإصرار على أنها لا تعرف كيف قُتل، وأنه غادر القنصلية على قدميه.

وأمام هذه الروايات السعودية غير المتزنة والمتناقضة، ترفض قيادة المملكة، وأجهزتها الأمنية، الحديث عن مكان جثة خاشقجي، أو التطرق إليها خلال رواياتها الرسمية، أو أحاديث ملكها أو ولي عهدها.

ويبدو واضحاً تعمُّد السلطات السعودية عدم الكشف عن مكان جثة خاشقجي، وظهرت نيتها مسبقاً، إخفاءها قبل قتله، باستدعاء مدير الطب الشرعي في الأمن السعودي، صلاح الطبيقي، إلى مسرح الجريمة داخل القنصلية ضمن فريق الاغتيال.

ويعتبر الطبيقي رائداً في عمليات التشريح السريعة والمتنقلة، وكلَّفته بلاده إخفاء جثة خاشقجي، حيث تخلَّص من الأدلة بعد قتله برفقة فريق الاغتيال، ثم لف الجثة في سجادة وسلَّمها لمتعهد محلي، وهذه كانت آخر رواية عن الجثة.

طمس الأدلة

وتشك الأجهزة الأمنية التركية في أن أجزاء من الجثة نقلها إلى العاصمة السعودية الرياض قائدُ عملية الاغتيال، العقيد السابق في المخابرات السعودية ماهر مطرب، بعد رصد حقيبة كبيرة كانت بحوزته، لم تفتشها الأجهزة الأمنية، لدى مغادرته إسطنبول بطائرة خاصة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، تعرض خلال مقابلة صحفية في واشنطن لأسئلة صعبة في ما يتعلق بمكان جثة خاشقجي، والتحقيقات التي تجريها بلاده مع القتلة.

وقال الجبير -في لقاء أجراه مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية لبرنامج "واجه الأمة"، وبث الأحد 10 فبراير 2019، إنه لا يعرف مكان جثة جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن "التحقيق في هذه القضية مستمر، وأن السلطات السعودية طلبت عدة مرات من تركيا تقديم أدلة حول مكان جثته".

وعندما سألت مذيعة البرنامج الجبير عن مكان جثة جمال خاشقجي، قال: "لا نعرف قالوا إن الادعاء العام يعمل على محاولة إثبات هذه الحقيقة، لقد طلبنا أدلة من تركيا، طلبنا منهم عدة مرات عبر قنوات قانونية لتقديم الأدلة ونحن في انتظار الأدلة التي قد تكون لديهم".

ورداً على سؤالٍ آخر حول إذا كان يلقي اللوم على الحكومة التركية في هذا الصدد، قال الجبير: "أنا ألقي اللوم على المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة"، وهنا واجهته المذيعة قائلة: "أنت تقول إنهم محتجزون لديكم؟ ألا يمكنهم إخبارك أين هي جثته؟" ليجيب الجبير : "ما زلنا نحقق، ولدينا عدد من الاحتمالات، سألناهم عما فعلوه مع جثة خاشقجي، وأعتقد أن هذا التحقيق يجري ونتوقع في النهاية أن نجد الحقيقة".

وتعتقد الأجهزة الأمنية التركية أن أجزاء أخرى من جثة خاشقجي موجودة ببئر داخل حديقة القنصل السعودي في إسطنبول أحمد العتيبي، الذي أُعفي من مهامه، وغادر تركيا، بعد تنفيذ عملية الاغتيال بأيام.

وحصلت الشرطة التركية، الأربعاء (24 أكتوبر)، على إذن بتفتيش منزل القنصل، وفي حال عثرت به على أجزاء من الجثة، فستكون أول خيوط اختفائها قد كُشفت بعد اغتياله داخل القنصلية.

كذلك، تراود فرق البحث التركية شكوك في أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لإسطنبول، أو عند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا، التي تبعد 90 كيلومتراً جنوبي المدينة.

وأمام عمليات البحث المضنية للفريق التركي، لم يُعثر بعدُ على أي جزء من جثة خاشقجي المقطَّعة، وهو ما يدل على أن من أخفاها يتمتع بدرجة كبيرة من الاحتراف في التعامل مع الجثث بعد إنهاء عملية القتل.

وتتخذ السعودية موقف المشاهد والمترقب لما ستعثر عليه الأجهزة الأمنية التركية، رغم علمها بمكان أجزاء جثة خاشقجي؛ لكونها اعترفت بقتله بواسطة 18 سعودياً يعملون في أجهزة سيادية تابعة للمملكة، وهم قيد الاعتقال جميعاً.

أهمية التشريح

ولتشريح الجثة وفحصها بعد الوفاة أهمية كبيرة في كشف ظروف الموت علمياً؛ إذ يعتبر إجراء طبياً عبارة عن فحص الجثة فحصاً دقيقاً، لتحديد سبب الوفاة وطريقتها، وتقييم أي مرض أو إصابة قد تكون حدثت للمتوفى أو المقتول، وعادة ما يقوم بالعملية طبيب متخصص بعلم الأمراض.

وفي العادة، تُجرى عمليات التشريح إما لأغراض قانونية وإما لأسباب طبية.

ويشمل التشريح الطبي الشرعي الحصول على عينات بيولوجية من جثة القتيل، وذلك بفحص الأعضاء الداخلية للجسم؛ للوصول إلى أدلة أو مؤشرات أخرى على سبب القتل.

ولهذه الأسباب، عمِل فريق الاغتيال السعودي، برفقة "الطبيقي"، على تقطيع جثة خاشقجي بعد اغتياله فوراً، وإخفائها أطول مدة ممكنة، بحيث يصعب على فريق التشريح، بعد العثور عليها، التحقق من طريقة قتله، الذي تقول الرياض إنه حصل خلال "شجار".

ويبدو أن "الطبيقي" قطَّع خاشقجي إلى أكثر من جزء، في مدة قصيرة جداً، حسبما كشفت أجهزة الأمن التركية، وأن فريق الاغتيال أخفى كل جزء على حدة؛ لتضليل فرق البحث، وطمس الأدلة.