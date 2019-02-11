- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم انعدام الرؤية على بعض طرق أبها وعقبة ضلع بسبب الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
شهدت مدينة أبها، مساء اليوم الاثنين، كثافة عالية من الضباب الذي تسبب في انعدام الرؤية، خاصةً على الأحياء المرتفعة وعلى الطرق المؤدية لها والقريبة من سفوح الجبال المطلة على تهامة من الغرب ومن الجنوب.
كما تسبب الضباب في انعدام الرؤية في أعلى طريق عقبة ضلع، فيما شهدت منطقة أبها وبعض المحافظات بمنطقة عسير تقلبات جوية.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر انعدام الرؤية على بعض طرق أبها وعقبة ضلع بسبب الضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.