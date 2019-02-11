شكرا لقرائتكم دشنه الأمير محمد بن سلمان .. تطوير ميناء الملك عبدالله سيجعله ضمن أكبر 10 موانئ عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - رابغ

أكد رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، صالح بن لادن، أن ميناء الملك عبدالله الذي دشنه اليوم الاثنين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أكبر الموانئ وأسرعها في المنطقة.

وأضاف خلال حفل تدشين مشروع ميناء الملك عبدالله في رابغ، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تطوير الميناء سيساهم في جعله من أكبر 10 موانئ في العالم.

ودشن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشروع ميناء الملك عبدالله في رابغ، وتحويل الميناء إلى لبنة أساسية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

ويعد ميناء الملك عبدالله نموذجًا رائدًا للمشاريع الوطنية العملاقة، حيث كسرت حركة السفن فيه حاجز الـ4 ملايين حاوية قياسية سنويًّا، وتم تصنيفه ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم.

ويستند تطوير ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدركت الحاجة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة؛ حيث إن الميناء يوفر الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة الذين يشهد عددهم نموًّا متسارعًا ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب تزايد صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية؛ ما يعزز مكانتها الاقتصادية دوليًّا.

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