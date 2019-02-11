شكرا لقرائتكم وزير النقل: 600 مليار إجمالي الصادرات لـ ميناء الملك عبدالله في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - رابغ

أكد وزير النقل، نبيل العامودي، أن ميناء الملك عبدالله الذي دشنه مساء اليوم الاثنين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو أول ميناء في المملكة بإدارة القطاع الخاص.

وأضاف العامودي خلال كلمته في تدشين مشروع ميناء الملك عبدالله في رابغ أن 600 مليار إجمالي الصادرات لميناء الملك عبدالله في 2020، وأن 500 مليار ريال قيمة إضافية للصادرات في الميناء في 2030.

ودشن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشروع ميناء الملك عبدالله في رابغ، وتحويل الميناء إلى لبنة أساسية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

ويعد ميناء الملك عبدالله نموذجًا رائدًا للمشاريع الوطنية العملاقة، حيث كسرت حركة السفن فيه حاجز الـ4 ملايين حاوية قياسية سنويًّا، وتم تصنيفه ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم.

ويستند تطوير ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدركت الحاجة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة؛ حيث إن الميناء يوفر الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة الذين يشهد عددهم نموًّا متسارعًا ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب تزايد صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية؛ ما يعزز مكانتها الاقتصادية دوليًّا.

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