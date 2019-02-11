شكرا لقرائتكم بيبان المدينة .. تأهيل وتدريب وصقل لرواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - الرياض - محمد الحميدي - متابعات الخليج 365

يعمل “بيبان المدينة” على تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة، بما يضمن استمرارها ونموها أيضًا، كما يحفز لدخول منشآت جديدة للسوق من خلال مبادرين أو مهتمين بمجال الأعمال وإنشاء مشاريع ومعرفة استقطاب المستثمرين ودعم لشبابنا وفتياتنا.

وقال الدكتور عبدالعزيز الرحيلي ماجستير ودكتوراه إدارة أعمال واقتصادي في تصريحه إلى “متابعات الخليج 365“: إن ‏ملتقى بيبان المدينة فرصة لا تقدر بثمن للشباب والشابات الذين يرغبون في ولوج عالم الأعمال، مضيفًا أن “بيبان المدينة” توفر لهم جهات عدة للتأهيل والصقل والتدريب كبداية، كما تستمر معهم حتى مرحلة التمويل.

ولفت الرحيلي إلى أن ‏مبادرات “بيبان المدينة” تعزز ريادة الأعمال، وسيكون لها أثرها في دعم الاقتصاد وتوفير الوظائف.

من جانبه، كشف عبدالله الحيدري المهتم بالتسويق الإلكتروني والحاصل على الدكتوراه في التسويق والمدير التنفيذي لبرامج إدارة الأعمال في بيبان المدينة أن ملتقى بيبان هو مكان مهم ليلتقي فيه رواد الأعمال ويتعرفون على الفرص في السوق، موضحًا أنه من الصعب تحفيز الجميع بسبب قصر مدة الملتقى، كما أن الفرص الموجودة قد لا تناسب الكل، بالإضافة إلى ضعف خبرة رواد الأعمال بالفرص وكيفية استغلالها.



مختارات خاص لـ” متابعات الخليج 365”: ايقاف قائد #الهلال ادواردو 3 مباريات



فيديو.. الأمير محمد بن سلمان : نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.