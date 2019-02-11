شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يهنئ فيصل بن فرحان بعد تعيينه سفيرًا لدى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى ألمانيا.

وقدم خالد بن سلمان شكره إلى فيصل بن فرحان على جهوده خلال فترة عمله في السفارة لدى واشنطن، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أكد أن فترة العمل في واشنطن شيقة، وكان شرف له أن يقوم بدور صغير ضمن الفريق في السفارة.

وأكد أن العمل تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان كان مميزًا، وقد تعلم الكثير، وله منه جزيل الشكر.

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