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شكرا لقرائتكم بولتون: ثورة إيران 40 عامًا من الفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الاثنين، أن العقود الأربعة من حكم نظام الملالي في إيران كانت “40 عامًا من الفشل”.
وعلق بولتون على احتفال إيران بالذكرى الأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية: “لقد مر 40 عامًا من الفشل”.
وأضاف بولتون أن “الأمر يعود إلى النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده”.
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