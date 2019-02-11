شكرا لقرائتكم محافظ المجاردة من المتحف التراثي: لن نتوانى في مساعدة المستثمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

زار محافظ المجاردة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، أمس الأحد، متحف المجاردة التراثي الذي يقع بقرية بني زهير التابعة للمحافظة، حيث استمع من مديره محمد بن خضير الشهري لشرح مفصل عنه ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات والوثائق.

وأكد آل حموض أن اهتمام المحافظة بالتراث يأتي منسجمًا مع اهتمام دولتنا التي تحتفي بالتراث وتسخر كل الجهود في سبيل المحافظة عليه والعمل على نشره بين الأجيال الجديدة.

ونوه محافظ المجاردة بما تمتلكه المحافظة من إرث حضاري وثقافي متنوع إضافة لهذه المتاحف التي تعد وجهة سياحية، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن خلال رؤية المملكة 2030، تسعى للاستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين، ولن تتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه.

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