حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.
وأوضح قائد محور علب العميد ياسر مجلي، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم، وتحرير ما تبقى من قرى آل زماح.
من جهته، أفاد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب، بأن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية؛ لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم.
وأضاف أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في باقمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.
وأوضح قائد محور علب العميد ياسر مجلي، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم، وتحرير ما تبقى من قرى آل زماح.
من جهته، أفاد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب، بأن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية؛ لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم.
وأضاف أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
05:06 PM
قتلى وجرحى في صفوف المليشيا
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.
وأوضح قائد محور علب العميد ياسر مجلي، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاه جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم، وتحرير ما تبقى من قرى آل زماح.
من جهته، أفاد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب، بأن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية؛ لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم.
وأضاف أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.
، الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في باقم ،
المصدر : الخليج 365
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