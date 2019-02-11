، البرلمان المصري يصوت على التعديلات الدستورية الأربعاء المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تمديد فترة ولاية "السيسي"

أعلن الأمين العام للبرلمان المصري أحمد سعد الدين، اليوم (الاثنين) أن المجلس سيصوت على التعديلات الدستورية، الخاصة بتمديد فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء المقبل، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكانت الأغلبية من أعضاء المجلس، قد وافقت مبدئيًا على التعديلات، التي تنص على إعطاء الرئيس صلاحيات أوسع، فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام.

وينص الدستور المصري الحالي على ضرورة طرح التعديلات المقترحة لاستفتاء عام، بعد موافقة البرلمان عليها بشكل رسمي.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً، وجود منصب نائب الرئيس، وإعادة تشكيل مجلس للشيوخ.