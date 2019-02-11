، "فوتيل" يرجّح سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر من أن توقيت التنفيذ يتوقف على الوضع العسكري

رجّح قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الأحد، أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا؛ تنفيذاً لما أمر به الرئيس دونالد ترامب، غير أنه حذّر من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع العسكري على الأرض.

وقال "فوتيل" للصحفيين المسافرين معه خلال زيارة للشرق الأوسط: "فيما يتعلق بالانسحاب، أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد، ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد نقل هذه المواد، وهذا العتاد، الذي لا نحتاجه".

وبدأت القوات الأمريكية بالفعل في سحب العتاد من سوريا.

وأسهم إعلان "ترامب" المفاجئ في ديسمبر سحب القوات الأمريكية من سوريا، في استقالة جيم ماتيس وزير الدفاع، كما جعل المسؤولين العسكريين الأمريكيين يهرعون لإعداد خطة انسحاب تحافظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة، بأن تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل قد يستمر حتى مارس أو أبريل، لكنهم أحجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء أوضاع ساحة القتال، التي يصعب التكهن بها.