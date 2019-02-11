، "التدريب التقني بالقصيم" تنهي استعداداتها لانطلاق مسابقة المهارات.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر يومين وتضم 573 متقدمًا ويبلغ مجموع جوائزها 72 ألف ريال

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم استعداداتها لانطلاق مسابقة المهارات، والتي سوف تقام غدًا الثلاثاء وعلى مدى يومين.

تقدم للمشاركة بالمسابقة أكثر من ٥٧٣ متقدمًا ومتقدمة، وتم فرزهم من قبل خبراء المسابقة، ويتنافسون في 12 مهارة تستهدف المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية، برعاية أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، محمد بن صالح المذن، أنه تم فرز المتقدمين من الجنسين، وقبول من استوفى شروط التقديم، وأتمت اللجان العاملة جميع الاستعدادات لاستقبال المشاركين والزوار، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، في مقر الكلية التقنية ببريدة للمتسابقين من البنين، وفي مقر الكلية التقنية للبنات بالرس للمتسابقات من البنات، وذلك بدعم مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونائبه للتدريب، وبإشراف من الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات.

وأكد أن المتسابقين يتنافسون على ثلاثة مراكز لكل مهارة وبجوائز تصل إلى أكثر من 72 ألف ريال، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تميز لمن يحصل على 500 نقطة، حيث سيتم توزيع الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات والتي ستقام في روسيا في شهر أغسطس 2019م.