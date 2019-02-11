، أمير جازان بالنيابة يوجّه بمواصلة العمل لإنهاء مشروعات المستشفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

بحث أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مجموعة من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بالنيابة، بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

وتضمن اللقاء مناقشة الموضوعات والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة التي وفرتها القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية وكل ما فيه الخير والفائدة ويعود بالنفع على الجميع.

ووجه الأمير "محمد" بضرورة العمل الجاد والمتواصل لإنهاء وتجهيز مستشفى جازان العام, والمستشفى التخصصي, ومستشفى الولادة, ومختلف المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وكل ما من شأنه خدمة أبناء المنطقة والزائرين لها.