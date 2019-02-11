إمارة مكة: خالد الفيصل يقضي إجازة خاصة وسيباشر عمله خلال أسبوعين

قال الناطق باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، اليوم الاثنين، إن أمير المنطقة، خالد الفيصل، يقضي إجازة خاصة وسيباشر عمله بالإمارة بعد نحو أسبوعين، جاء هذا ردًّا على شائعات تداولتها حسابات إلكترونية، حول الحالة الصحية للأمير.

وأكدت مصادر «عاجل» بأن أمير مكة يتمتع حاليًّا بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي إجازته، ويباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين، ودعت المصادر إلى عدم التسرع في تناقل مثل هذه الشائعات؛ والتأكد من المعلومات من المصادر والمنصات الرسمية.