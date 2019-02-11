السعودية اليوم / محافظ محايل يلتقي وفدًا من شركة التقنيون السعوديون



محايل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بمقر المحافظة اليوم، وفدًا من شركة التقنيون السعوديون "سعودي تك", برئاسة المهندس هاني بن منصور والوفد المرافق له.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية أن يتم تسليم جميع المشروعات التي تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها في الوقت المحدد لها.

وبحث المحافظ العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروعات وذلك فيما يخص المحافظة, مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات. مبينًا أن هناك لجنة مشكلة من المجلس المحلي لمتابعه المشروعات التي تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها, وأن هذه اللجنة ترفع تقارير يومية عن تلك المشروعات.

من جهته أشار المهندس منصور أن مشروع عقبة قدران سيتم تسليمه مطلع شهر رمضان القادم.

// انتهى //

16:52ت م

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محايل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بمقر المحافظة اليوم، وفدًا من شركة التقنيون السعوديون "سعودي تك", برئاسة المهندس هاني بن منصور والوفد المرافق له.وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية أن يتم تسليم جميع المشروعات التي تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها في الوقت المحدد لها.وبحث المحافظ العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروعات وذلك فيما يخص المحافظة, مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات. مبينًا أن هناك لجنة مشكلة من المجلس المحلي لمتابعه المشروعات التي تنفذ في المحافظة والمراكز التابعة لها, وأن هذه اللجنة ترفع تقارير يومية عن تلك المشروعات.من جهته أشار المهندس منصور أن مشروع عقبة قدران سيتم تسليمه مطلع شهر رمضان القادم.// انتهى //16:52ت م0187

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