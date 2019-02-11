السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يصل الرياض



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-, وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

16:50ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسوصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-, وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //16:50ت م0184

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