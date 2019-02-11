السعودية اليوم / 30 قائداً تربويًّا في دورة "معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP" بتعليم شرق الدمام

الدمام 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم, الدورة التدريبية "معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP" لقادة المدارس التي ينظمها مكتب التعليم بشرق الدمام لمدة ثلاثة أيام, وذلك في ثانوية الملك عبدالله بالدمام بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين وهجر والنزهة والفردوس "تواصل" التي تستهدف قادة مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام.وأوضح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م في تفعيل دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وتنميته وامتدادًا للشراكة المجتمعية بين مكتب شرق الدمام و لجنة التنمية الاجتماعية بالأحياء, ينفذ برنامج تدريبي تقييمي لقادة المدارس في القطاع وفق وجهة نظر الفريق الفني لبرنامج دعم التطوير التربوي العالمي ERSP, حيث يتعرف من خلاله قائد المدرسة على أدواره في قيادة المدرسة في ستة مجالات رئيسة ويتضمن في نهاية كل مجال تقييمًا ذاتيًّا لمستوى الأداء القيادي متدرجًا من المستوى الأول حتى المستوى الرابع "متقدم".من جانبه, بيّن مشرف التدريب بمكتب التعليم بشرق الدمام عادل السلمة أن كفاءة القيادة المدرسية والتربوية في إدارة عمليات التعليم والتعلم بالمدارس، هي الهدف الذي تستهدفه المبادرة لتحقيق تميز للهيئات القيادية والتعليمية، بالإضافة إلى ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، بوصفها من المرتكزات الرئيسة لبرامج ضمان جودة أداء المدارس ، وتأهيل المنظومة التعليمية نحو بلوغ أهداف وزارة التعليم نحو قيادة مؤثرة وفاعلة بالميدان التربوي لمسيرة "جودة التعليم" في مدارسنا.من جهته, أضاف الرئيس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة والفردوس وهجر "تواصل" هيثم الخضير أن اللجنة تهدف من هذه الدورة بالشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم بشرق الدمام للعام الثاني على التوالي إلى إيجاد رؤية مشتركة للقيادة من أهداف البرنامج الرئيسة, وكذلك تحديد الممارسات القيادية الفاعلة وفق منهجية ERSP ، وتوجيه عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، وتحديد مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتيًّا والتي يقدمها مشرفون سابقون في الميدان التربوي لهم خبرة عريقة وهم علي المضيان وإبراهيم العسيري وعادل القناص.وفي الختام قدم الخضير شكره لمكتب التعليم بشرق الدمام, ولقائد ثانوية الملك عبدالله عبدالعزيز الزهراني على استضافة الدورة.// انتهى //16:20ت م0177