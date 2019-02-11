السعودية اليوم / المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه للحمدانية والكوثر والصالحية والأصالة وطيبة بمحافظة جدة يخدم 35 ألف مستفيداً

جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت ضخ المياه عبر الشبكات إلى أحياء الحمدانية والكوثر والصالحية والأصالة وطيبة بمحافظة جدة، وذلك لتغطية الأجزاء المشمولة بالشبكات في هذه الأحياء.وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي ، أن ذلك يأتي بعد أن أطلقت الشركة بنجاح خدمة الضخ عبر الشبكات الشهر الماضي لأحياء الريان والرحمانية بشمال شرق المحافظة تنفيذاً لخطتها الهادفة إلى تحسين إمدادات المياه وجداول التوزيع في أحياء محافظة جدة.وبين المهندس الغامدي أن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها التشغيلية والتي لمس المستفيدين منها تحسن إمدادات المياه في جدة وعموم المحافظة من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية"، والتي استفاد منها حتى الآن ما نسبته 40 % من أحياء محافظة جدة خلال العام المنصرم .وثمن الغامدي دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو نائبه والمتابعة المستمرة من صاحب السموالملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمات قطاع المياه في مدينة جدة خصوصا ومنطقة مكة المكرمة عموما.وأشار الغامدي، أن هذا التحسين في العمليات التشغيلية يستفيد منه عبر الشبكات أكثر من 35 ألف نسمة حالياً في أحياء أبحر الجنوبية وطيبة والأصالة بكميات يومية تقدر بــ 10 ألف متر مكعبمن خلال 5000 توصيلة عقار، لافتا الى تطوير العمليات التشغيلية للمياه بالمحافظة لتقليص فترات الانقطاع بين جداول الضخ والتحسين الكبير لمعدلات التوزيع في أحياء شمال الفيصلية (الربوة-البوادي-الشاطئ-النهضة-الزهراء-الخالدية-النعيم-المحمدية- العزيزية-مشرفة-الرحاب-بني مالك- الرويس - الحمراء – الأندلس- الروضة-البساتين-المرجان) مما يعزز منظومة الخدمة المائية في المحافظة، وتقليل معدلات الطلب بشكل كبير وملحوظ على صهاريج المياه وتقليص فترة الانقطاعات، فضلاً عن المساهمة في تخفيف الازدحام المروري.// انتهى//16:19ت م0175