السعودية اليوم / بدء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019"

القاهرة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019" الذي افتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، ومسؤولي المنظمات الدولية البترولية، ووزراء البترول من عدة دول عربية وأجنبية، ورؤساء شركات البترول العالمية.وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن المؤتمر يعد محفلاً مهماً يضم نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الطاقة لبحث المتغيرات الإقليمية والدولية، التي تمثل تحدياً كبيراً تؤثر وتتأثر بها صناعة البترول والغاز، من خلال الحوار والنقاش بين خبراء هذه الصناعة الاستراتيجية وتبادل الرؤى والأفكار للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات وإعطاء دفعات للانطلاق بالأنشطة البترولية التي تشهد تطوراً مستمراً.وأشار إلى أن تعزيز الموارد المصرية من الطاقة وفي مقدمتها البترول والغاز يُشكل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة وجهودها الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مؤكداً أن قطاع البترول المصري، حقق إنجازات غير مسبوقة في عدة مجالات خلال السنوات الماضية، يأتي على رأسها إنهاء عصر استيراد الغاز والوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير.من جانبه، أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول في مصر تمكن من تحقيق نجاح ملموس حظي بأصداء إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، يأتي على رأسها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من أحد أكبر مستوردي الغاز في العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستئناف التصدير.بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو في كلمته، إن مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، معرباً عن توقعه بتحقيقها المزيد من النجاحات في ظل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها لزيادة الاستثمارات البترولية وتحقيق الاكتشافات وتنمية الموارد وما تشهده من استقرار وتطوير.ويناقش المؤتمر، في دورته الثالثة والتي تعقد تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، موضوعات التكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة وتمكين الشباب.// انتهى //16:16ت م0171