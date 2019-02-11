شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 309 كيلو حشيش بنجران والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود, بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق الله الجمعة الماضية, من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر. وأوضح أنهم رصدوا أشخاصًا أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام سيرًا على الأقدام وتعاملوا معهم بما يقتضيه الموقف، مما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما 309 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.



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