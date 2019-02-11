شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة هبوط أرضى فى كورنيش الدمام والان نبدء بالتفاصيل



Next Page > عالجت بلدية وسط الدمام بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للصيانة والتشغيل،هبوط أرضي في إحدى الممرات المخصصة للمشاة بكورنيش الدمام.

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