ضبط يمنيين بحوزتهما ٣٠٩ كجم من الحشيش المخدر في نجران

جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

نجح حرس الحدود بمنطقة نجران في إحباط محاولة تهريب ٣٠٩ كجم من الحشيش المخدر.‎

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا يوم الجمعة الموافق ٣ / ٦ / ١٤٤٠ هـ من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيراً على الأقدام .

وأضاف : تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف مما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما ٣٠٩ ثلاثمائة وتسعة كيلوجرامات من الحشيش المخدر، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها ، كائناً من كان.