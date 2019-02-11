شكرا لقرائتكم أمير الشمالية لأهالي رفحاء: الجميع سيحظى بالخدمات المناسبة لتحقيق الطموحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ظهر اليوم جموع المواطنين في محافظة رفحاء، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بمناسبة تدشين عدد من المشروعات التنموية.

وقال الأمير فيصل بن خالد، إن الجميع سيحظى في هذه المنطقة بالخدمات المناسبة بالشكل الذي يحقق الطموحات المرجوة، مؤكدا على متابعته لسير العمل ليكون بالشكل المطلوب.

وأضاف أمير الشمالية “نحمد الله تعالى على ما من به على هذه البلاد الطاهرة من نعمة الأمن والأمان والرخاء، بداية من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، ومن بعده من أبنائه البررة إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان”.

وتابع أن جميع ما حظيت به هذه المنطقة من مشاريع عملاقة وتدشينها من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين ما هي إلا لبنة من لبنات العطاء لهذه المنطقة كسائر باقي مناطق المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

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