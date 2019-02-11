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الان تتابع حرس الحدود بنجران يحبط محاولة تهريب 309 كيلوجرامات من الحشيش المخدر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران، تمكنوا يوم الجمعة الموافق 3/6/1440 هـ من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيرًا على الأقدام وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف مما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما 309 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، كائنًا من كان.
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