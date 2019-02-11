الان تتابع شرطة الباحة تكشف غموض واقعة حرق مركبتين داخل فناء منزل صاحبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365- عايض ال ركبان

كشفت شرطة الباحة، غموض حادث إحراق مركبتين داخل فناء منزل صاحبها بعد إلقاء القبض على الجناة وهم خمسة سعوديين تتراوح أعمارهم بين العقد الثالث والرابع.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، بأن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا في تعرض مركبتين للاحتراق أثناء توقفهما داخل فناء منزل مالكهما صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٦/١هـ، وأسفرت النتائج عن ثبوت حدوث الحريق بفعل متعمد، وتم تحديد هوية المتورطين في ذلك خمسة متهمين سعوديين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم وتنفيذ الإجراءات النظامية.

وتوضح شرطة منطقة الباحة ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، كائنا من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.