الان تتابع عاجل.. الجوازات: أكثر من 8.2 مليون مسافر خلال شهر جمادى الأولى عبر منافذ المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ المملكة خلال الفترة من تاريخ 1 / 5 / 1440هـ وحتى تاريخ 30 / 5 / 1440هـ بلغ (8.287.273) مسافرًا.

وأشارت إلى أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية (3.830.953) مسافرًا، في حين بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البرية ( 4.392.530 ) مسافراً ، فيما بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البحرية ( 63.790 ) مسافراً .

ولفتت المديرية العامة للجوازات بأن منسوبيها في المنافذ يعملون يومياً على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وأكدت ” الجوازات ” أنها تسعى لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والتي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة آخر المستجدات ، كما سعت الجوازات لتسخير جميع الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منطقة الجوازات بكل دقة دون الإخلال بالجانب الأمني.