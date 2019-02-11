الان تتابع أمانة عسير تغلق 168 منشأة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 2055 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 37 لحملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر حملة “غذاؤكم أمانة” تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد “الحميدي”، أن أمانة عسير وبلدياتها رصدت خلال الأسبوع الـ 37 نحو 904 مخالفات صحية بجانب إغلاق 168 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وذلك بعد أكثر من 1433 جولة ميدانية.

وأبان أمين منطقة عسير، أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلًا عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.