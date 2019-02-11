الان تتابع الهلال الأحمر يكرم “ممرض” شارك في مباشرة حالة إسعافية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - محمد السويهري:

كرم المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، الدكتور راشد القحطاني، اليوم، بمقر الهيئة بالرياض، المواطن عبيد الحربي، الذي يعمل ممرضا، على ما بذله من مساعدة وخدمة انسانية تدل على أصالة المواطن السعودي.

وكان الحربي قدم مساعدة لأحد الفرق العناية الطبية المشاركة بمهرجان الجنادرية 33، لحالة توقف قلب وتنفس وتقديم الإنعاش القلبي مع الفرقة، حتى تم ايصال المريض لأقرب منشأة صحية.

من جهته، رفع المواطن شركة للمدير العام لفرع الهلال الأحمر بمناسبة التكريم، وقال إن “ما قمت به سيقوم به أي يشخص لديه خبرة في العمل الإسعافي وممارس صحي أو تلقى دورات تؤهله أن يقدم مثل هذه المساعدة”.

وأضاف أنه “لا شك أن ما تقوم به الفرق الإسعافية عمل انساني عظيم يستحقون عليه كل الثناء وأنا تشرفت بالمشاركة معهم في هذا العمل الإسعافي”.