التسجيل في ساند للنساء والرجال : شروط ومميزات النظام وخطوات التقديم الآن 1440

نقدم لكم في هذه المقالة كل ما يهمكم حول التسجيل في ساند للنساء هذا العام، ساند هو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وقد وضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل تفاصيل نظام ساند السعودي، والآن في هذه المقالة نقدم لكم شرح طريقة التسجيل في ساند وفوائد نظام ساند للموظف والموظفة ذوي الجنسية السعودية، فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية لمعرفة المزيد.

ما هو نظام ساند :

هب وببساطة نظام تكافلي، وهدف النظام هو حماية المستخدم المسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال فصله من وظيفته، وعند الفصل يتم تفعيل نظام ساند، والذي يحمي من الحاجة، والجدير بالذكر أنه من الممكن للمشترك العودة للعمل خلال الفترة التي يتكفل بها ساند بالموظف.

مزايا التسجيل في ساند للنساء :

التسجيل في ساند للنساء

يقوم ساند بأخد 1% من راتب الموظف، وتدفع الشركة أو المؤسسة للعامل أو الموظف السعودي لديها نسبة 1% من قيمة الراتب شهرياً، ولذا في حالة طرد الموظف من عمله تتولي التأمينات الاجتماعية صرف راتب شهري للموظف يعادل 60% من الراتب، والذي يكون بحد أدني 200 ريال سعودي وبحد أقصي 9000 ريال سعودي، ويتم الصرف شهريا ولمدة عام واحد.

فيديو يوضح كيفية الاستفادة من نظام ساند :

شروط التسجيل في ساند للنساء :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يتعدى ال60 من العمر

أن يكون قادر علي العمل

ألا يكون موظف في القطاع العام او الخاص

ألا يكون عاطل علي العمل مدة تزيد عن 90 يوم

ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع للمشترك

ألا يكون لديه نشاط تجاري

الا يكون راعي لعامل أجنبي، باستثناء العاملين في المنزل

ألا يكون مستفيد حالي من برنامج حافز البحث عن عمل أو برنامج حافز

أن يقوم مقيم في المملكة العربية السعودية مدة اقلها 60 يوم

أن يكون قد ساهم في دعم البرنامج علي الطرق التالية :

طرق المساهمة

12 شهر خلال 36 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج 18 شهر خلال 36 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج 24 شهر خلال 36 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج 36 شهر خلال 48 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج

تحديث 19/8 :

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الطلاب لهم الأحقية في التسجيل في ساند للتأمينات الاجتماعية في حال التحاقهم في سوق العمل ووجودهم في علاقات عمل حقيقية حتي وإن كانوا طلاب، والجدير بالذكر أن المؤسسة تقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة إلي كل مشتركك جديد في نظام ساند والتأمينات الاجتماعية، وتحتوي الرسالة علي اسمه ورقم اشتراكه في النظام والأجر الذي تم تسجيله واسم المنشأة التي تم التسجيل بها.

تحديث 22/9

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي أن المواطنين والمواطنات السعوديين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، وهذا بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام ساند للتأمينات، وذلك في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق والتي قمنا بذكرها، ومن أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل، بالإضافة إلى الالتزام بالتدريب، وهذا وفقا لما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

خطوات التسجيل في ساند

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به في التأمينات الإجتماعية عن طريق الضغط على هذا الرابط. تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور الضغط علي خانة تقديم طلب إستحقاق إدخال رقم حسابك البنكي. وتعبئة البيانات الشخصية للإتصال في حال إستحقاقك في أن تحصل على تعويض سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على إستحقاق طلب التعويض. في حال إن كنت غير مؤهل للتقديم بنظام ساند فسوف يظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب التي تمنع تؤهلك.

تحديث 3\11

المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام «ساند»، في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، من أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقا ما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.