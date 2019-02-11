شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى محطاته الخارجية.. ولي عهد الكويت يفتتح معرض «الفهد.. روح القيادة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، افتتح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، اليوم (الاثنين)، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي -مركز المؤتمرات- بالكويت النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبد العزيز «الفهد.. روح القيادة» وأوبريت «أخوة راسخة»، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية ورئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز.

وعقب الافتتاح، تجول ولي عهد الكويت داخل المعرض، واستمع إلى شرح من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض، عن محتويات المعرض التفاعلي الذي يستعرض سيرة الفهد منذ ولادته حتى وفاته، ويعرض مجموعة من مقتنياته الشخصية، والأوسمة والأوشحة التي تقلدها، ووثائق رسمية ومخطوطات عدة، وأفلام وثائقية و1000 صورة، بعضها تنشر للمرة الأولى.

وأعرب الأمير محمد بن فهد خلال كلمته في حفل الافتتاح عن الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعايته للمعرض وحرصه على استضافة بلاده لهذه المناسبة الغالية، التي تعكس بوضوح حجم ما يربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من وشائج، وما كان يربط الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- وأمير دولة الكويت من علاقة وثيقة ترجمت في أكثر من ميدان.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشعب المملكة العربية السعودية، منوهاً باختيار دولة الكويت كمحطة خارجية أولى لهذا المعرض، لعمق العلاقات بين البلدين.

وقال: «العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والشيح مبارك بن صباح الصباح -رحمهما الله- وحتى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هي النموذج الفريد لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الشقيقين، جمعتهما شواهد مهمة في التاريخ بصفحاته البيضاء المشرقة، فمن دولة الكويت الشقيقة انطلق الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصون في رحلة التوحيد قبل أكثر من 100 عام».

وأضاف قائلا: «من دواعي السرور أن يقام هذا المعرض بهذا المركز الثقافي الذي يحمل اسما غاليا علينا جميعا في المملكة العربية السعودية وعليكم كذلك في دولة الكويت وهو اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- الذي كان يكن للمملكة وشعبها كل محبة وتقدير، وجمعته مع الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- علاقات طويلة منذ التحاقهما بالعمل الحكومي والسياسي».

وأعرب الأمير محمد بن فهد في ختام كلمته عن الشكر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على افتتاحه النسخة الرابعة من معرض الفهد روح وقيادة، كما شكر مسؤولي ومنسوبي مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على جهودهم المبذولة لإنجاح المعرض وفعالياته المصاحبة، سائلا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت ووليي عهديهما؛ لمواصلة مسيرة البناء والعطاء لخير الجميع.

حضر الافتتاح الأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد، والأمير خالد بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، والأمير محمد بن سعود بن فهد.

يذكر أن معرض «الفهد.. روح القيادة»، يقدم توثيقاً تاريخياً كاملاً لرحلة الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- وإنجازاته على الأصعدة المحلية والخليجية والعربية والدولية، إضافة إلى حياته الشخصية، حيث يقدم بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، فضلاً عن استخدام وسائل التقنية الحديثة للعرض بأسلوب تشويقي للزوار.

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