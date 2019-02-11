شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ «ثلاثيني» في جمعة ربيعة ببارق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني من إنقاذ شاب علق بصخور جبلية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن مدني بارق باشر اليوم (الاثنين)، بلاغا عن وجود مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً، محتجز في موقع صخري جبلي وعر بجبل وادي الغرف في جمعة ربيعة بالمحافظة.

وعملت فرق الدفاع المدني على إنزاله من موقع احتجازه إلى موقع تمركز الآليات، وهو بصحة جيدة.