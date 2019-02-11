شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان لمسؤولي الجهات الرقابية: جهودكم مهمة لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الاثنين) كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

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