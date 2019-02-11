شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف طالب وطالبة يدشّنون المرحلة الثانية من «بوابة المستقل» في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي(الرياض) @_aalghamdi

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من مشروع مدارس بوابة المستقبل، شملت (152) مدرسة للبنين والبنات، و(1938) معلمًا ومعلمة، و(26402) طالب وطالبة.

وأوضح منسق المشروع للبنين، رئيس قسم الحاسب الآلي في الإدارة عادل بن عبدالعزيز الرشيد، أن المرحلة الثانية من المشروع استهدفت (41) مدرسة، و(821) معلمًا، و(12300) طالبًا. وقال الرشيد إن «بوابة المستقبل» هي إحدى المبادرات التي تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي في مرحلة التحول الوطني 2020 وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة، وتدعم فرص التعليم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب. وأضاف أن بوابة المستقبل تعمل على تطبيق أساليب تربوية حديثة توجّه البيئة التعليمية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية وتغيير النمط التقليدي للتعليم بإيجاد بيئة تعليمية ممتعة تعزز التفاعل الإيجابي بين الطالب والمعلم، إضافة إلى توسيع عمليات التعليم والتعّلم خارج نطاق الصف والبيئة المدرسية، ما يُمكَن الطلاب من اكتساب المهارات الشخصية ويجعلهم أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل.

من جانبها، أوضحت منسقة مشروع بوابة المستقبل في "تعليم الرياض" للبنات، مشرفة القيادة المدرسية، أمل بنت محمد الجهني، أن المشروع استهدف في مرحلته الثانية (111) مدرسة، و(1117) معلمة، و(14102) طالبة في (182) فصلًا.

وأشادت الجهني بما تحقق من إنجازات في المرحلة الأولى من المشروع، وقالت: «إننا نعيش اليوم في عصر الانفجار المعرفي والتطور المتسارع للوسائل التقنية، وكان للتعليم منها نصيبًا وافرًا، حيث تطورت أبجدياته وأصبح لزاماً أن ننتقل من طور التلقين إلى طور الإبداع وتنمية المهارات».

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نظمت فعاليات البرنامج التدريبي لمسؤولي التحول الرقمي في مدارس البنين على مدى خمسة أيام، بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي في مركز التدريب التربوي، بمشاركة (131) معلمًا ومعلمة من مسؤولي التحول الرقمي في المدارس المرشحة لبوابة المستقبل في مرحلته الثانية.

وأكد مدير إدارة التدريب التربوي ماجد الحميد أن الاتجاه نحو التقنية وتطويعها في العمل التعليمي بات أمراً ضرورياً للوصول إلى بيئة تربوية وتعليمية متكاملة تحقق تطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030 تحت قيادة حكومتنا، التي منحت التعليم جُل الرعاية والاهتمام، متطلعا إلى أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تحقيق أهداف المبادرة.