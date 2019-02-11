خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، ثم استمعوا إلى توجيهاته، منوها بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

حضر الاستقبال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري.