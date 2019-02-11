، مأساة بتر سبابة "ريفال" يتفاعل بتدخل الصحة عبر لجنة استشاريين ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث: ستطبق الإجراءات إذا ثبت أي إهمال أو تقصير في الخدمة

شكلت صحة جدة لجنة مكونة من عدة استشاريين ومختصين للنظر في ملف الطفلة ريفال، والتي تسبب تشخيص خاطئ في تعريضها لخطر بتر أحد أصابع يديها بعد معاناة وألم؛ وذلك بهدف التحفظ على جميع الإجراءات الطبية من واقع ملف الطفلة بدءاَ من المستشفى الخاص .

وبينت الصحة أنه سيتم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات في حال ثبت أن هناك إهمالاً أو تقصيراً في تقديم الخدمة على الوجه المطلوب، جاء ذلك عقب خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "ريفال" تواجه بتر السبابة بسبب تشخيص خاطئ.. ووالدتها تناشد إنقاذها" .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالرحمن الصحفي قائلاً: أنه تم التواصل مع والدة الطفلة مساء أمس الأحد، وذلك للكشف على الحالة من قبل استشاريين متخصصين في الأوردة والشرايين بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للتأكد من حالتها الصحية ولكنها اعتذرت عن ذلك، وثانياً تم تشكيل لجنة من قبل صحة جدة مكونة من عدد من الاستشاريين والمختصين في مثل هذه الحالات، وسيتم التحفظ على جميع الإجراءات الطبية من واقع ملف الطفلة بدءاَ من المستشفى الخاص .

وأشار الصحفي إلى أن الصحة تؤكد حرصها واهتمامها في هذا الجانب وأولوية علاج الطفلة من قبل المتخصصين ومتابعة الموضوع والتحقيق مع جميع المرافق الصحية التي راجعتها الحالة، وإذا اتضح هناك إهمال أو تقصير في تقديم الخدمة على الوجه المطلوب سيتم تطبيق الإجراءات النظامية المعمول بها في هذا الجانب .