، بالصور "شرعان"... أشكال جبلية عجيبة ونجوم بارزة وسهول رملية نادرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجم سياحي جديد يبرز من المملكة

تمتلك المملكة العربية السعودية كنوزاً جبلية كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ومنها سلسلة جبال شِرعان-بكسر الشين- وقد وردت في أشعار العرب وخاصة قبيلة عُذرة التي كانت تسكن المنطقة، وما زال السكان يعرفونها باسم شرعان، وتعتبر متنزهًا لأهل العلا وقريبًا ستكون منتزهًا للعالم بأسره.

شرعان في أشعار العرب:

قال الهجري أنشدني الأشجعي لجميل

فلما طلعن ذو الغلالة وانتحى

لهن الحداة في خوي له سهل

ولما بدا هضب المجز وأعرضت

شماريخ من شرعان يردى بها الوعلُ

نجد الشاعر وصفها وصفاً صادقاً، فهي في ديار عذرة، وهي عالية ولها شماريخ حتى إن الوعول قد تتردى منها، كما أنها قريبة من المجز، وهو وادٍ يفلق بين الصمد والصوان، كما ذكر شرعان وأنها: قرن بالصمد أحمر بين الصمد والحِجر.

الصمد هو الهضب الأحمر، والصوان هو الهضب الأبيض، كما ألمح إلى ذلك البلادي في معجم الحجاز.

المنتجع الصحراوي العجيب:

يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وهو منتجع فريد من نوعه في جبال العلا الشامخة، مصمم على الفن النبطي وسيضم المنتجع 40 وحدة تشمل 25 جناحاً و10 أجنحة مخيمة فاخرة، و5 فلل ومنتجعًا صحيًا وموقعًا يضم مساحات مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل لخدمة رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين وغيرهم، كما سيضم 40 وحدة سكنية فاخرة منفصلة، ليقدم بذلك خيارات متنوعة للضيوف، وتستضيف الطبيعة هذا الصرح الفريد من نوعه الذي ينحت في الجبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة ويستلهم أفكاره الإبداعية منها، والذي بدوره سيضع العلا في واجهة ريادة التصميم المعماري على مستوى العالم، ومن المتوقع الانتهاء من تشييد المنتجع بحلول عام 2023.

وتم وضع حجر الأساس لمنتجع شرعان المنحوت في الجبال ويضم عددًا من الأجنحة الفندقية، وموقعاً يحوي مساحات مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل والخدمات التقنية لعقد لقاءات واجتماعات قمة على مستوى المنطقة والعالم، صمم بشكل مبتكر بالتعاون مع المعماري الفرنسي الشهير جون نوفيل.

وسيحمل المنتجع إرث الحضارة النبطية في ضيافة الطبيعة الخلابة، ويمزج بين الضيافة والحفاوة العربية، مما سيعزز من موقع المحافظة كمقصد عالمي يوفر تجربة فريدة للزوار والمستكشفين العالميين.