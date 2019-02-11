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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، ورثة حميد بن حسن بن طوقان العنزي، الذين أعلنوا تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.
وأعرب أمير الرياض عن شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من كريم عفو وتسامح، حث عليه ديننا الحنيف، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ونوّه أمير منطقة الرياض بالمساعي الطيبة للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالشفاعة والصلح بين الطرفين، وكذلك جهود لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض ومن شارك معهم من أهل الخير.
وقد حضر الاستقبال الأمير ناصر بن محمد بن جلوي مدير عام الحقوق الخاصة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل، والمدير التنفيذي بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد.
بعد تنازلهم عن قاتل أخيهم.. أمير الرياض يستقبل ورثة "العنزي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-11
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، ورثة حميد بن حسن بن طوقان العنزي، الذين أعلنوا تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.
وأعرب أمير الرياض عن شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من كريم عفو وتسامح، حث عليه ديننا الحنيف، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ونوّه أمير منطقة الرياض بالمساعي الطيبة للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالشفاعة والصلح بين الطرفين، وكذلك جهود لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض ومن شارك معهم من أهل الخير.
وقد حضر الاستقبال الأمير ناصر بن محمد بن جلوي مدير عام الحقوق الخاصة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل، والمدير التنفيذي بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
03:04 PM
شكَرهم على العفو والتسامح وثمّن لـ"تركي بن طلال" مساعيه الطيبة
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، ورثة حميد بن حسن بن طوقان العنزي، الذين أعلنوا تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.
وأعرب أمير الرياض عن شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من كريم عفو وتسامح، حث عليه ديننا الحنيف، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ونوّه أمير منطقة الرياض بالمساعي الطيبة للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالشفاعة والصلح بين الطرفين، وكذلك جهود لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض ومن شارك معهم من أهل الخير.
وقد حضر الاستقبال الأمير ناصر بن محمد بن جلوي مدير عام الحقوق الخاصة، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل، والمدير التنفيذي بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد.
، بعد تنازلهم عن قاتل أخيهم.. أمير الرياض يستقبل ورثة "العنزي" ،
المصدر : الخليج 365
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