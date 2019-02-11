، مبتعث يحصد جائزة أفضل مشروع للهندسة المعمارية في أيرلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الملحقية الثقافية السعودية كرّمته خلال حفل بحضور السفير

حصد المبتعث فهد العتيبي بدولة أيرلندا لدراسة الهندسة المعمارية، جائزة أفضل مشروع في تخصص الهندسة المعمارية على مستوى أيرلندا.

وتحقق هذا الإنجاز عن مشروع "العتيبي" المقدم للتخرج من الهيئة الملكية الأيرلندية للمعمارين، وبرعاية اتحاد المهندسين في أيرلندا، حيث منح شهادة "highly commended".

وقد كرّمت الملحقية الثقافية السعودية بأيرلندا "العتيبي" على هذا الإنجاز في حفل المتفوقين علمياً، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أيرلندا نايل الجبير، وبحضور الملحق الثقافي بأيرلندا الأستاذ الدكتور عبدالله الضلعان.

وأعرب "العتيبي" عن شكره لكل من وقف بجانبه حتى نال الجائزة والتكريم، وشكر الملحقية الثقافية بأيرلندا على اهتمامها ودعمها للإبداع.