بالصور.. حرس الحدود يحبط تهريب شحنة «كبتاجون» بتبوك‬

أحبطت الدوريات البحرية التابعة لقوات حرس الحدود شحنة أقراص إمفيتامين (كبتاجون مخدر)، بعد رصدها هدفًا بحريًّا قرب المياه الإقليمية، عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود: «اتضح أن الهدف عبارة عن زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته (٣١٢٧٤٧) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون قرص إمفيتامين (كبتاجون مخدر)، وتم القبض عليه، وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ الإجراءات النظامية كافة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

يذكر أن وزارة الداخلية نفّذت في الأول من يناير المنصرم، حكم القتل تعزيرًا في مصريين تورَّطَا في تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين، في منطقة تبوك.

وكان قد تم القبض على كل من: عطيوي فراج عطية سليمان، وصبحي عودة جميع، «مصريي الجنسية» عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر.

وقالت وزارة الداخلية إن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعًا والحكم بقتلهما تعزيرًا.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، مع تنفيذ الحكم فيهما، اليوم، بمنطقة تبوك.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وحذَّرت كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.