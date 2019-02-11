، بالفيديو.. سقوط طفلة وسط الدببة في الصين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في لحظة مروعة، سقطت طفلة وسط دببة الباندا، في حديقة حيوانات بالصين، وظلت تصرخ بينما يحاول حراس الأمن إنقاذها بعد اقتراب ثلاثة دببة منها.
وحسب صحيفة "ديلي تريبيون" الفلبينية، وقع الحادث صباح أمس الأحد، في حديقة حيوان تابعة لمركز أبحاث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة؛ حين سقطت طفلة -يبدو أنها في مرحلة التعليم الابتدائي- في حظيرة الباندا، وبدأت في الصراخ من الرعب الذي أصابها.
وأظهرت لقطات فيديو التقطه أحد الحاضرين، لحظةَ وقوع الحادث؛ حيث حارس الأمن يمد أولاً عصا لإنقاذ الفتاة، ثم يمد يده ليمسك بيدها، وينجح في إخراجها من الحظيرة.
ورغم أن ثلاثة دببة اقتربت من مكان الطفلة؛ لكنها لم تُظهر أية محاولة واضحة لمهاجمتها.
ولم تصب الفتاة بأذى؛ بينما فتحت السلطات تحقيقاً في الأسباب التي أدت إلى الحادثة.
بالفيديو.. سقوط طفلة وسط الدببة في الصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
في لحظة مروعة، سقطت طفلة وسط دببة الباندا، في حديقة حيوانات بالصين، وظلت تصرخ بينما يحاول حراس الأمن إنقاذها بعد اقتراب ثلاثة دببة منها.
وحسب صحيفة "ديلي تريبيون" الفلبينية، وقع الحادث صباح أمس الأحد، في حديقة حيوان تابعة لمركز أبحاث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة؛ حين سقطت طفلة -يبدو أنها في مرحلة التعليم الابتدائي- في حظيرة الباندا، وبدأت في الصراخ من الرعب الذي أصابها.
وأظهرت لقطات فيديو التقطه أحد الحاضرين، لحظةَ وقوع الحادث؛ حيث حارس الأمن يمد أولاً عصا لإنقاذ الفتاة، ثم يمد يده ليمسك بيدها، وينجح في إخراجها من الحظيرة.
ورغم أن ثلاثة دببة اقتربت من مكان الطفلة؛ لكنها لم تُظهر أية محاولة واضحة لمهاجمتها.
ولم تصب الفتاة بأذى؛ بينما فتحت السلطات تحقيقاً في الأسباب التي أدت إلى الحادثة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
11:25 AM
في لحظة مروعة، سقطت طفلة وسط دببة الباندا، في حديقة حيوانات بالصين، وظلت تصرخ بينما يحاول حراس الأمن إنقاذها بعد اقتراب ثلاثة دببة منها.
وحسب صحيفة "ديلي تريبيون" الفلبينية، وقع الحادث صباح أمس الأحد، في حديقة حيوان تابعة لمركز أبحاث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة؛ حين سقطت طفلة -يبدو أنها في مرحلة التعليم الابتدائي- في حظيرة الباندا، وبدأت في الصراخ من الرعب الذي أصابها.
وأظهرت لقطات فيديو التقطه أحد الحاضرين، لحظةَ وقوع الحادث؛ حيث حارس الأمن يمد أولاً عصا لإنقاذ الفتاة، ثم يمد يده ليمسك بيدها، وينجح في إخراجها من الحظيرة.
ورغم أن ثلاثة دببة اقتربت من مكان الطفلة؛ لكنها لم تُظهر أية محاولة واضحة لمهاجمتها.
ولم تصب الفتاة بأذى؛ بينما فتحت السلطات تحقيقاً في الأسباب التي أدت إلى الحادثة.
، بالفيديو.. سقوط طفلة وسط الدببة في الصين ،
المصدر : الخليج 365
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