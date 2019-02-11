، بالأسماء .. إعلان الطلاب المرشحين لدخول نظام التسريع بالرياض ،

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الطلاب الذين اجتازوا مقياس التعرف على الموهوبين مقياس "موهبة"، والحاصلين على أعلى 2 في المائة من مجموع الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، والمرشحين لدخول نظام تسريع الطلاب للعام الدراسي الحالي 1439هـ / 1440هـ، وفق الشروط والإجراءات الموضحة في الدليل الإجرائي لتسريع الطلاب، المتضمن اعتماد تطبيق نظام تسريع الطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقا غير عادي.
ودعا مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ إلى استكمال إجراءات التسريع اللازمة في المدرسة بدقة تامة وفق الشروط المعتمدة، والرفع بملف الطالب المرشح حسب التنظيمات لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 5 / 6 / 1440هـ، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود الطالب في المدرسة، يجب إشعار إدارة الموهوبين وإحاطة أولياء أمور الطلاب المرشحين لدخول مشروع نظام التسريع وتعبئة النماذج المطلوبة في الدليل الإجرائي للتسريع.
وفيما يلي أسماء الطلاب المرشحين وهم كالتالي:
اسماء المرشحين لدخول نظام التسريع (المرحلة المتوسطة)
لعام 1439/1440
(اعلى2% من مجموع درجات الطلا ب في مقياس موهبة للعام الماضي)
|
م
|
اسم الطالب
|
اسم المدرسة
|
1
|
تركي سعيد رجاء العمودي الشهراني
|
متوسطة الامجاد الاهلية
|
2
|
محمد سعد بن جمعان بن سعد
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
3
|
ابراهيم محمد ابراهيم السماري
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
4
|
حمد خالد عثمان القاضي
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
5
|
الحسن حسين حسن باحكيم
|
متوسطة الرواد الاهلية
|
6
|
فارس منصور محمد الدريس
|
متوسطة الشفاء
|
7
|
عبدالله اسعد بن عبدالله الدريهم
|
متوسطة الشمس الاهلية
|
8
|
ليث الدين نبيل محمد صالح
|
متوسطة العناية الاهلية
|
9
|
سليمان عبدالله بن عبد المحسن الخريف
|
متوسطة المجد الاهلية
|
10
|
عبدالعزيز حسن علي ال فرحان
|
متوسطة المجد الاهلية
|
11
|
عبدالله محمد عبدالله العوهلي
|
متوسطة المجد الاهلية
|
12
|
منصور وليد منصور النويصري
|
متوسطة دار البراء الاهلية
|
13
|
خالد ناجي عنبر العنبر
|
متوسطة رواد التربية الاهلية
|
14
|
معاذ خالد عبدالله الشبلان القحطاني
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
15
|
خالد محمد سعد بن عتى
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
16
|
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله بن عبيد
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
17
|
محمد مشعل علي الجاسر الشهري
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
18
|
عمر ابراهيم عبدالقادر الكيشان
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
19
|
حسان سعيد يحي ال العدالة
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
20
|
محمد هيثم موسى فيده
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
21
|
بدر محمد علي العيدي
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
22
|
يوسف محمد حمدان السلماني الشمري
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
أسماء المرشحين لدخول نظام التسريع (المرحلة الابتدائية )
لعام 1439/1440
|
م
|
اسم الطالب
|
اسم المدرسة
|
1
|
عبدالعزيز فهدالشارخ
|
ابتدائية ابن خلدون الاهلية
|
2
|
نديم عصام احمد ال سرور الزهراني
|
ابتدائية ابن دريد
|
3
|
مالك محمد عبدالغني الطباع
|
ابتدائية التربية الاسلامية
|
4
|
هشام فؤاد احمد عمايره
|
ابتدائية التربية النموذجية الاهلية
|
5
|
سعد مازن سعد الدهيسي المالكي
|
ابتدائية التعلم النموذجية الاهلية
|
6
|
عمر عبدالعزيز عمر القباني
|
ابتدائية التعلم النموذجية الاهلية لتحفيظ القران
|
7
|
عبدالله فارس بن عبدالله العضيبي
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
8
|
اياس عقيل عمر الجيلاني
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
9
|
مشعل فهد عقلا الكبيدان
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
10
|
احمد محمد احمد با جنيد
|
ابتدائية الغد الاهلية
|
11
|
البراء سامر عبدالله الجطيلي
|
ابتدائية الفرسان الاهلية لتحفيظ القران
|
12
|
عمر سعيد عبدالله العدواني الزهراني
|
ابتدائية المطورون الاهلية
|
13
|
قيس احمد محمود اليحي
|
ابتدائية المنتقى الاهلية لتحفيظ القران
|
14
|
عبدالملك عادل حمدان الشهري
|
ابتدائية المنهل الاهلية
|
15
|
قصي خالد بن ابراهيم القصير
|
ابتدائيةالنبلاء الاهلية لتحفيظ القران
|
16
|
عبدالرحمن ماجد سعد العصيمي العتيبي
|
ابتدائية ابي الاسود الدؤلي لتحفيظ القران
|
17
|
عمر انس عبدالله السلمان
|
ابتدائية اضواء الهداية الاهلية
|
18
|
عامر مصلح رضوان الوريكاني السلمي
|
ابتدائية افاق البديعة الاهلية لتحفيظ القران
|
19
|
خالد نواف خالد السعيد
|
ابتدائية دار البراء الاهلية
|
20
|
الوليد يحي سعيد مصوي
|
ابتدائية رياض نجد الاهلية
|
21
|
يزن سعد بن زيد ال جمعان التمامي
|
ابتدائية زيد بن عمرو
|
22
|
عبدالعزيز سعد محمد السعدوني المطيري
|
ابتدائية علوم الرياض الاهلية
|
23
|
عزام فواز محمد سعيد العارضي المطيري
|
ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز
|
24
|
عاصم سامي بن سعد الجضعي
|
ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبد العزيز
|
25
|
عبدالله بن ابراهيم الصقعبي
|
ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القران
|
26
|
محمد وليد محمد القديمي
|
ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القران
|
27
|
عبدالعزيز منصور سعد بن خالد
|
ابتدائية معالم التربية الاهلية
بالأسماء .. إعلان الطلاب المرشحين لدخول نظام التسريع بالرياضعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-11
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الطلاب الذين اجتازوا مقياس التعرف على الموهوبين مقياس "موهبة"، والحاصلين على أعلى 2 في المائة من مجموع الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، والمرشحين لدخول نظام تسريع الطلاب للعام الدراسي الحالي 1439هـ / 1440هـ، وفق الشروط والإجراءات الموضحة في الدليل الإجرائي لتسريع الطلاب، المتضمن اعتماد تطبيق نظام تسريع الطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقا غير عادي.
ودعا مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ إلى استكمال إجراءات التسريع اللازمة في المدرسة بدقة تامة وفق الشروط المعتمدة، والرفع بملف الطالب المرشح حسب التنظيمات لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 5 / 6 / 1440هـ، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود الطالب في المدرسة، يجب إشعار إدارة الموهوبين وإحاطة أولياء أمور الطلاب المرشحين لدخول مشروع نظام التسريع وتعبئة النماذج المطلوبة في الدليل الإجرائي للتسريع.
وفيما يلي أسماء الطلاب المرشحين وهم كالتالي:
اسماء المرشحين لدخول نظام التسريع (المرحلة المتوسطة)
لعام 1439/1440
(اعلى2% من مجموع درجات الطلا ب في مقياس موهبة للعام الماضي)
|
م
|
اسم الطالب
|
اسم المدرسة
|
1
|
تركي سعيد رجاء العمودي الشهراني
|
متوسطة الامجاد الاهلية
|
2
|
محمد سعد بن جمعان بن سعد
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
3
|
ابراهيم محمد ابراهيم السماري
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
4
|
حمد خالد عثمان القاضي
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
5
|
الحسن حسين حسن باحكيم
|
متوسطة الرواد الاهلية
|
6
|
فارس منصور محمد الدريس
|
متوسطة الشفاء
|
7
|
عبدالله اسعد بن عبدالله الدريهم
|
متوسطة الشمس الاهلية
|
8
|
ليث الدين نبيل محمد صالح
|
متوسطة العناية الاهلية
|
9
|
سليمان عبدالله بن عبد المحسن الخريف
|
متوسطة المجد الاهلية
|
10
|
عبدالعزيز حسن علي ال فرحان
|
متوسطة المجد الاهلية
|
11
|
عبدالله محمد عبدالله العوهلي
|
متوسطة المجد الاهلية
|
12
|
منصور وليد منصور النويصري
|
متوسطة دار البراء الاهلية
|
13
|
خالد ناجي عنبر العنبر
|
متوسطة رواد التربية الاهلية
|
14
|
معاذ خالد عبدالله الشبلان القحطاني
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
15
|
خالد محمد سعد بن عتى
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
16
|
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله بن عبيد
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
17
|
محمد مشعل علي الجاسر الشهري
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
18
|
عمر ابراهيم عبدالقادر الكيشان
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
19
|
حسان سعيد يحي ال العدالة
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
20
|
محمد هيثم موسى فيده
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
21
|
بدر محمد علي العيدي
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
22
|
يوسف محمد حمدان السلماني الشمري
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
أسماء المرشحين لدخول نظام التسريع (المرحلة الابتدائية )
لعام 1439/1440
|
م
|
اسم الطالب
|
اسم المدرسة
|
1
|
عبدالعزيز فهدالشارخ
|
ابتدائية ابن خلدون الاهلية
|
2
|
نديم عصام احمد ال سرور الزهراني
|
ابتدائية ابن دريد
|
3
|
مالك محمد عبدالغني الطباع
|
ابتدائية التربية الاسلامية
|
4
|
هشام فؤاد احمد عمايره
|
ابتدائية التربية النموذجية الاهلية
|
5
|
سعد مازن سعد الدهيسي المالكي
|
ابتدائية التعلم النموذجية الاهلية
|
6
|
عمر عبدالعزيز عمر القباني
|
ابتدائية التعلم النموذجية الاهلية لتحفيظ القران
|
7
|
عبدالله فارس بن عبدالله العضيبي
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
8
|
اياس عقيل عمر الجيلاني
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
9
|
مشعل فهد عقلا الكبيدان
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
10
|
احمد محمد احمد با جنيد
|
ابتدائية الغد الاهلية
|
11
|
البراء سامر عبدالله الجطيلي
|
ابتدائية الفرسان الاهلية لتحفيظ القران
|
12
|
عمر سعيد عبدالله العدواني الزهراني
|
ابتدائية المطورون الاهلية
|
13
|
قيس احمد محمود اليحي
|
ابتدائية المنتقى الاهلية لتحفيظ القران
|
14
|
عبدالملك عادل حمدان الشهري
|
ابتدائية المنهل الاهلية
|
15
|
قصي خالد بن ابراهيم القصير
|
ابتدائيةالنبلاء الاهلية لتحفيظ القران
|
16
|
عبدالرحمن ماجد سعد العصيمي العتيبي
|
ابتدائية ابي الاسود الدؤلي لتحفيظ القران
|
17
|
عمر انس عبدالله السلمان
|
ابتدائية اضواء الهداية الاهلية
|
18
|
عامر مصلح رضوان الوريكاني السلمي
|
ابتدائية افاق البديعة الاهلية لتحفيظ القران
|
19
|
خالد نواف خالد السعيد
|
ابتدائية دار البراء الاهلية
|
20
|
الوليد يحي سعيد مصوي
|
ابتدائية رياض نجد الاهلية
|
21
|
يزن سعد بن زيد ال جمعان التمامي
|
ابتدائية زيد بن عمرو
|
22
|
عبدالعزيز سعد محمد السعدوني المطيري
|
ابتدائية علوم الرياض الاهلية
|
23
|
عزام فواز محمد سعيد العارضي المطيري
|
ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز
|
24
|
عاصم سامي بن سعد الجضعي
|
ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبد العزيز
|
25
|
عبدالله بن ابراهيم الصقعبي
|
ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القران
|
26
|
محمد وليد محمد القديمي
|
ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القران
|
27
|
عبدالعزيز منصور سعد بن خالد
|
ابتدائية معالم التربية الاهلية
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
11:16 AM
للعام الحالي وفق الشروط والإجراءات .. والذين اجتازوا مقياس "موهبة"
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الطلاب الذين اجتازوا مقياس التعرف على الموهوبين مقياس "موهبة"، والحاصلين على أعلى 2 في المائة من مجموع الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، والمرشحين لدخول نظام تسريع الطلاب للعام الدراسي الحالي 1439هـ / 1440هـ، وفق الشروط والإجراءات الموضحة في الدليل الإجرائي لتسريع الطلاب، المتضمن اعتماد تطبيق نظام تسريع الطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقا غير عادي.
ودعا مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ إلى استكمال إجراءات التسريع اللازمة في المدرسة بدقة تامة وفق الشروط المعتمدة، والرفع بملف الطالب المرشح حسب التنظيمات لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 5 / 6 / 1440هـ، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود الطالب في المدرسة، يجب إشعار إدارة الموهوبين وإحاطة أولياء أمور الطلاب المرشحين لدخول مشروع نظام التسريع وتعبئة النماذج المطلوبة في الدليل الإجرائي للتسريع.
وفيما يلي أسماء الطلاب المرشحين وهم كالتالي:
اسماء المرشحين لدخول نظام التسريع (المرحلة المتوسطة)
لعام 1439/1440
(اعلى2% من مجموع درجات الطلا ب في مقياس موهبة للعام الماضي)
|
م
|
اسم الطالب
|
اسم المدرسة
|
1
|
تركي سعيد رجاء العمودي الشهراني
|
متوسطة الامجاد الاهلية
|
2
|
محمد سعد بن جمعان بن سعد
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
3
|
ابراهيم محمد ابراهيم السماري
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
4
|
حمد خالد عثمان القاضي
|
متوسطة التربية النموذجية الاهلية
|
5
|
الحسن حسين حسن باحكيم
|
متوسطة الرواد الاهلية
|
6
|
فارس منصور محمد الدريس
|
متوسطة الشفاء
|
7
|
عبدالله اسعد بن عبدالله الدريهم
|
متوسطة الشمس الاهلية
|
8
|
ليث الدين نبيل محمد صالح
|
متوسطة العناية الاهلية
|
9
|
سليمان عبدالله بن عبد المحسن الخريف
|
متوسطة المجد الاهلية
|
10
|
عبدالعزيز حسن علي ال فرحان
|
متوسطة المجد الاهلية
|
11
|
عبدالله محمد عبدالله العوهلي
|
متوسطة المجد الاهلية
|
12
|
منصور وليد منصور النويصري
|
متوسطة دار البراء الاهلية
|
13
|
خالد ناجي عنبر العنبر
|
متوسطة رواد التربية الاهلية
|
14
|
معاذ خالد عبدالله الشبلان القحطاني
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
15
|
خالد محمد سعد بن عتى
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
16
|
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله بن عبيد
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
17
|
محمد مشعل علي الجاسر الشهري
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
18
|
عمر ابراهيم عبدالقادر الكيشان
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
19
|
حسان سعيد يحي ال العدالة
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
20
|
محمد هيثم موسى فيده
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
21
|
بدر محمد علي العيدي
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
|
22
|
يوسف محمد حمدان السلماني الشمري
|
متوسطة منارات الرياض الاهلية
أسماء المرشحين لدخول نظام التسريع (المرحلة الابتدائية )
لعام 1439/1440
|
م
|
اسم الطالب
|
اسم المدرسة
|
1
|
عبدالعزيز فهدالشارخ
|
ابتدائية ابن خلدون الاهلية
|
2
|
نديم عصام احمد ال سرور الزهراني
|
ابتدائية ابن دريد
|
3
|
مالك محمد عبدالغني الطباع
|
ابتدائية التربية الاسلامية
|
4
|
هشام فؤاد احمد عمايره
|
ابتدائية التربية النموذجية الاهلية
|
5
|
سعد مازن سعد الدهيسي المالكي
|
ابتدائية التعلم النموذجية الاهلية
|
6
|
عمر عبدالعزيز عمر القباني
|
ابتدائية التعلم النموذجية الاهلية لتحفيظ القران
|
7
|
عبدالله فارس بن عبدالله العضيبي
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
8
|
اياس عقيل عمر الجيلاني
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
9
|
مشعل فهد عقلا الكبيدان
|
ابتدائية الرواد الاهلية
|
10
|
احمد محمد احمد با جنيد
|
ابتدائية الغد الاهلية
|
11
|
البراء سامر عبدالله الجطيلي
|
ابتدائية الفرسان الاهلية لتحفيظ القران
|
12
|
عمر سعيد عبدالله العدواني الزهراني
|
ابتدائية المطورون الاهلية
|
13
|
قيس احمد محمود اليحي
|
ابتدائية المنتقى الاهلية لتحفيظ القران
|
14
|
عبدالملك عادل حمدان الشهري
|
ابتدائية المنهل الاهلية
|
15
|
قصي خالد بن ابراهيم القصير
|
ابتدائيةالنبلاء الاهلية لتحفيظ القران
|
16
|
عبدالرحمن ماجد سعد العصيمي العتيبي
|
ابتدائية ابي الاسود الدؤلي لتحفيظ القران
|
17
|
عمر انس عبدالله السلمان
|
ابتدائية اضواء الهداية الاهلية
|
18
|
عامر مصلح رضوان الوريكاني السلمي
|
ابتدائية افاق البديعة الاهلية لتحفيظ القران
|
19
|
خالد نواف خالد السعيد
|
ابتدائية دار البراء الاهلية
|
20
|
الوليد يحي سعيد مصوي
|
ابتدائية رياض نجد الاهلية
|
21
|
يزن سعد بن زيد ال جمعان التمامي
|
ابتدائية زيد بن عمرو
|
22
|
عبدالعزيز سعد محمد السعدوني المطيري
|
ابتدائية علوم الرياض الاهلية
|
23
|
عزام فواز محمد سعيد العارضي المطيري
|
ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز
|
24
|
عاصم سامي بن سعد الجضعي
|
ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبد العزيز
|
25
|
عبدالله بن ابراهيم الصقعبي
|
ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القران
|
26
|
محمد وليد محمد القديمي
|
ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القران
|
27
|
عبدالعزيز منصور سعد بن خالد
|
ابتدائية معالم التربية الاهلية
، بالأسماء .. إعلان الطلاب المرشحين لدخول نظام التسريع بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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